This is Pool: Neue Billard-Simulation der Hustle-Kings- und Pure-Pool-Macher angekündigt - 4Players.de

Die VooFoo Studios ( Hustle Kings und Pure Pool ) haben eine neue Billard-Simulation namens This is Pool angekündigt, die Anfang 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen soll. Damit will man nicht weniger als "neue Maßstäbe für Grafiktreue und hyper-realistisches Gameplay in einer atemberaubenden Simulation setzen, die neu definieren wird, wie gut eine Billardsimulation aussehen und gespielt werden kann."Weiter heißt es : "This Is Pool wird eine Erweiterung und Verbesserung früherer Spiele darstellen, um das robusteste, umfangreichste und funktionsreichste Billardspiel zu bieten, das alle wichtigen Regeln weltweit, den Übungsmodus, Minispiele, Karrieremodus, Arcade-Trick-Schüsse und Szenario-Herausforderungen, Anpassung von Regeln, einen lokalen und Online-Multiplayer und mehr sowie die Option, mit einer Abwärtskamera zu spielen, beinhaltet."Mark Williams, Technology Director der VooFoo Studios ergänzt: "This Is Pool stellt den Höhepunkt all unserer langjährigen Erfahrung mit der Entwicklung von marktführenden Billardsimulationen dar, und wird ein viel besseres Erlebnis bieten, als alles, was wir bisher entwickelt haben. Wir haben das Regelbuch neu geschrieben, um das realistischste und technisch am weitesten fortgeschrittene Billardspiel zu kreieren, das es je gab, um das Genre auf die nächste Stufe zu heben." Hier ein erster Vorgeschmack: