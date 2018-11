PlayStation Classic: Details: Spiele-Versionen, Multiplayer-Funktionen, Speicherkarten, Auflösung und mehr - 4Players.de

Sony hat einige Fragen zur anstehenden Mini-Konsole PlayStation Classic beantwortet und damit einige neue Details zu dem Plug-&-Play-Gerät verraten. Die deutlich kleinere Nachbildung der ersten PlayStation (ohne Disc-Laufwerk) verfügt über 20 vorinstallierte Spiele und ist ab dem 3. Dezember 2018 mit zwei kabelgebundenen Controllern (Kabellänge: 1,5m) für 99,99 Euro erhältlich. Die PS Classic ist nur mit den PS-Classic-Controllern kompatibel. Die Auflösung des ausgegebenen Videosignals liegt je nach Spiel bei 720p oder 480p und je nach Wiedergabegerät kann die Auflösung im Anschluss hochskaliert werden oder nicht.Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Grand Theft Auto, Jumping Flash!, Oddoworld: Abe's Oddysee, Resident Evil Director's Cut, Tekken 3 und Tom Clancy's Rainbow Six basieren auf den PAL-Versionen der Spiele. Final Fantasy 7, Intelligent Qube, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Rayman, Revelations: Persona, R4 Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Twisted Metal und Wild Arms liegen als NTSC-Versionen vor. Es wird nicht möglich sein, neue Spiele auf der Mini-Konsole zu installieren. Online-Funktionen sowie System Link werden ebenfalls nicht unterstützt. Angaben zu der Sprache wurden nicht gemacht.Folgende Spiele verfügen über einen lokalen Multiplayer-Modus für zwei Personen: Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Intelligent Qube, Mr Driller, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six und Twisted Metal.Bei Spielen, die ursprünglich auf zwei Discs veröffentlicht wurden (zum Beispiel Final Fantasy 7 und Metal Gear Solid), lässt sich die virtuelle Disc mit der Open-Taste auf der Konsole wechseln.Über die Speicherkarten bzw. die Möglichkeiten zur Speicherung von Spielständen schreibt Sony: "Jeder Titel unterstützt bis zu 15 virtuelle Speicherkarten-Slots, die von der Hauptbenutzeroberfläche der Konsole aus verwaltet werden können. Sobald ihr eine gespeicherte Datei gelöscht habt, kann sie, wie bei der originalen PlayStation, nicht mehr wiederhergestellt werden. Wenn ihr während des Spielens die Reset-Taste der PS Classic drückt, wird der aktuelle Spielstand automatisch gespeichert und ihr gelangt direkt zur Hauptbenutzeroberfläche. Das Spiel wird beim nächsten Start an genau dieser Stelle wieder aufgenommen.""Die PlayStation Classic wird entweder mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine USB-Stromquelle mit mindestens 5-V-Ausgang oder an einen USB-Netzanschluss angeschlossen. Der Netzanschluss ist nicht im Lieferumfang dabei."Letztes aktuelles Video: Unboxing the PlayStation Classic von Sony