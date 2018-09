Seers Isle: Narratives Fantasy-Adventure für PC, Mac und Linux veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux) Screenshot - Seers Isle (Linux)

Das französische Indie-Studio Nova-box hat sein narratives Fantasy-Adventure Seers Isle am 18. September 2018 für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Auf Steam wird der ebenfalls via itch.io erhältliche Titel noch bis zum 25. September mit zehn Prozent Rabatt (11,69 Euro statt 12,99 Euro) angeboten.Seers Isle wird von den Machern als interaktive Graphic Novel beschrieben, die den Spieler in eine Fantasy-Variante des Mittelalters im nördlichen Europa entführt. Dort bestimme man mit seinen Entscheidungen das Schicksal einer Gruppe von Schamanenlehrlingen, die sich auf einer heiligen Insel einem Initiationsritus unterziehen, wo sie nicht allein zu sein scheinen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer