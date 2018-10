The Surge: The Good, the Bad and the Augmented: Erweiterung veröffentlicht: Versuchskammern im Wildwest-Stil - 4Players.de

Für The Surge ist die Download-Erweiterung The Good, the Bad and the Augmented (Preis: 9,99 Euro) veröffentlicht werden. In der Erweiterung soll man es mit dem verrückten Wissenschaftler Dr. Rischboter zu tun bekommen. In dessen heruntergekommenem CREO-Labor zur Qualitätssicherung müssen tödliche Versuchskammern im Wildwest-Stil absolviert werden, um 30 neue Ausrüstungsteile (Waffen, Rüstungen und Implantate) zu ergattern. Dabei wird es möglich sein, die Trainingsräume für höhere Belohnungen zu modifizieren, indem bis zu vier der 16 verfügbaren Modifikatoren kombiniert werden.Die namentlich an den Italowestern "Zwei glorreiche Halunken" (internationaler Titel: The Good, the Bad and the Ugly) angelehnte Erweiterung ist auch in der Augmented Editon des Action-Rollenspiels (PC, PlayStation 4 und Xbox One) dabei, die neben dem Hauptspiel sämtliche DLCs enthalten wird. Die Augmented Editon soll am 16. Oktober 2018 erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Trailer