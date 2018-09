Summer in Mara: Charmantes Survival-Abenteuer im Inselparadies angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC)

Das Chibig Studio hat Summer in Mara angekündigt, das im nächsten Jahr für PC, PS4 und Switch erscheinen soll. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, sich in der Rolle des rebellischen Mädchens Koa um die eigene Insel zu kümmern, Nahrung anzupflanzen und Werkzeuge herzustellen, um das eigene Überleben zu sichern.Während viele Survival-Spiele eher düster gehalten sind, verfolgen die Entwickler mit sommerlichen Kulissen und Figuren im Cartoon-Stil lieber einen fröhlicheren Ansatz und wollen auch die Rollenspielelemente zum Verbessern der Fähigkeiten recht simpel halten.Auch das Boot soll sich weiter aufwerten lassen, um es größer, schneller und besser zu machen. Mit ihm kann man die Insel verlassen und über das Meer segeln, um weitere Inseln in dem Archipel zu entdecken. Dort trifft man auch auf weitere Bewohner, mit denen man sich anfreunden und Handel betreiben darf. Versprochen werden über 100 Quests und mehr als 130 Gegenstände, die man im Inventar verstauen kann. Zudem soll die Spielwelt einen Tag-/Nachtzyklus aufweisen.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer