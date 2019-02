Summer in Mara: Tropisches Inselabenteuer zwischen Wind Waker und Stardew Valley auf Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC) Screenshot - Summer in Mara (PC)

Die spanischen Entwickler von Chibig Studio (u. a. Deiland) haben eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres Inselabenteuers Summer in Mara gestartet, das als Mischung aus The Legend of Zelda: The Wind Waker und Stardew Valley beschrieben wird und voraussichtlich im September 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam ) erscheinen soll. Bis dato haben etwas mehr als 450 Unterstützer gut die Hälfte des Zielbetrags von 20.000 Euro zugesagt. Die Kampagne läuft noch bis zum 8. März. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer