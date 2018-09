Little Dragons Café: Neues Spiel des Harvest-Moon-Schöpfers für Switch erschienen, PS4-Fassung folgt - 4Players.de

Am 20. September 2018 hat Rising Star Games Little Dragons Café im eShop für Nintendo Switch veröffentlicht (Preis: 49,99 Euro). Am 24. September soll das neue Spiel von Harvest-Moon-Schöpfer Yasuhiro Wada dann via PlayStation Store für PlayStation 4 erscheinen. Im Einzelhandel soll der Titel ab dem 28. September erhältlich sein. Spielerisch sollen folgende drei Elemente im Zentrum stehen:- Betreiben Sie Ihr eigenes Café, indem Sie leckere Gerichte zubereiten, Ihre Kunden bedienen und eine bunte Gruppe von exzentrischen Mitarbeitern und Besuchern führen.- Entdecken Sie eine völlig neue Welt voller Tiere, Geheimnisse und Gefahren, während Sie Zutaten und Rezepte sammeln, um Ihr Café-Menü weiter zu verbessern.- Kümmere dich um deinen eigenen Drachen und trainiere ihn, während er vom Baby bis zum Erwachsenen heranwächst. Erkunden, jagen und entdecken Sie mit Ihrem treuen Begleiter neue Gebiete.