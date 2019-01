Ring of Elysium: Zweite Season mit neuer Karte, BMX Bikes, Greifhaken und Co. steht an - 4Players.de

In dieser Woche (am 16. Januar) beginnt die zweite Season in Ring of Elysium . Zusammen mit der neuen Season wird auch eine neue Karte veröffentlicht. Sie trägt den Titel "Europa" und ist auf einer vulkanischen Mittelmeerinsel angesiedelt, auf der eine Aschewolke die Spieler zusammentreibt (und kein Schneesturm wie auf der anderen Karte).Auf der Karte wird man auch mit einem BMX Bike unterwegs sein können - oder man schnappt sich einen Gleitschirm, einen Greifhaken à la Just Cause oder ein Tauchboot für die Unterwassertunnel. Unter der Wasseroberfläche lauert jedoch ein gigantischer Oktopus. Zwei neue Waffen (MG4 und PKM), dynamische Wetterbedingungen und drei neue Charaktere für Adventurer-Pass-Besitzer werden ebenfalls eingefügt.Ring of Elysium ist ein Battle-Royale-Titel für 100 Spieler, der mit Extrem-Sport-Elementen erweitert wurde. Im Gegensatz zu PUBG wird das Spiel kostenlos (Free-to-play) angeboten Letztes aktuelles Video: Europa Island Map Official Trailer