MAG Con: Entertainmentmesse mit Community-Bezug findet in Erfurt statt; Nintendo mit dabei - 4Players.de

Vom 05. bis 07. Oktober findet in Erfurt im Congress Center an der Gothaer Straße die MAG 2018 statt. Die Entertainmentmesse findet in diesem Jahr ihre Premiere. Die MAG soll Games, Cosplay, Creator, Anime, Manga und Comics vereinen und dabei die Community in den Vordergrund stellen.Eine Messehalle soll sich in eine "Gaming Area" verwandeln. So wird Nintendo in Halle 1 am Stand 307 mit spielbaren Versionen von Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party und Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! vertreten sein. Auch The Cycle von Yager ist anspielbar. Das weitere Programm der "Gaming Stage" könnt ihr hier nachlesen. Die Aussteller aus dem Spiele-Bereich sind hier aufgelistet. Auch Paluten, Sturmwaffel, LeFloid, DoktorFroid, Tinkerleo, Shlorox und die RocketBeans sind mit von der Partie. In der Kickstarter-Tabletop-Zone können Besucher außerdem diverse Spiele wie Clans of Caledonia, Beasts of Balance, Mythe oder Pocket Imperium austesten.Die Messe ist freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es online im Ticketshop und vor Ort an der Tageskasse (Tageskarte: 26 Euro; Drei-Tageskarte: 55 Euro bis 100 Euro).Letztes aktuelles Video: MAG Erfurt Trailer 5 bis 7 Oktober 2018