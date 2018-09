Super Seducer 3: Dritter Teil des "Verführungs-Simulators" erscheint bereits Anfang 2019 - 4Players.de

Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC) Screenshot - Super Seducer 3 (PC)



Die Entwickler des Spiels für PC und Mac suchen laut einem ersten Teaser in der bereits angelaufenen Pre-Production nach Ideen aus der Community. "Mit einem Fokus auf Humor und schlagkräftige psychologische Ratschläge wirst du ein besserer Mann und wirst bis zum Spielende eine Menge zu lachen haben. Indem du die im Spiel erlernten Kenntnisse einsetzt, wird dein Gesellschaftsleben in der Realität auf das nächste Level versetzt". Bereits bestätigte Levels sind "Krieg sie in ins Bett", "Pärchen-Verführung" für einen "flotten Dreier" sowie das "Gym Game":



"jetzt ist es Zeit, mit dem Herumcreepen aufzuhören und den ersten Schritt zu tun. Im Fitnessstudio besteht die Gefahr, sich öffentlicher Erndiedrigung auszusetzen, seine Mitgliedschaft zu verlieren oder von Budybuildern attackiert zu werden...um nur ein par Beispiele zu nennen. Navigiere erfolgreich durch diese gefährlichen Gewässer und du könntest dir einen Instagram-Gym-Star angeln."