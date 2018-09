DiRT Rally 2.0: Rallye-Rennspiel angekündigt; Simulationswurzeln des Vorgängers sollen übernommen werden - 4Players.de

Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC) Screenshot - DiRT Rally 2.0 (PC)

Nach den ziemlich eindeutigen Hinweisen ( wir berichteten ) hat Codemasters soeben DiRT Rally 2.0 angekündigt. Der Nachfolger von DiRT Rally soll die Simulationswurzeln des Off-Road-Racing-Vorgängers übernehmen. Es wird am 26. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.DiRT Rally 2.0 führt Spieler an sechs unterschiedliche Rallye-Örtlichkeiten rund um den Globus, wo sie mit Rallye-Fahrzeugen aus unterschiedlichen Jahrzehnten über diverse Strecken fahren können. Die Entwickler heben hervor, dass die Strecken per Hand erstellt wurden und nicht von einem Zufallsgenerator zusammengebastelt wurden.Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Championship wird von Monster Energy präsentiert und bietet zur Veröffentlichung neben den Fahrzeugen der Saison 2018 auch acht der offiziellen WorldRX-Strecken."Wir freuen uns, endlich über DiRT Rally 2.0 sprechen zu können", kommentiert Ross Gowing, Chief Games Designer bei Codemasters. "Rally hat für Codemasters einen unglaublichen Stellenwert und das ganze Team ist extrem darauf eingeschworen, die bestmögliche und authentischste Erfahrung, die ein Spiel bieten kann, abzuliefern. Unsere passionierte und sachkundige Community hat uns dabei geholfen, aus DiRT Rally einen sehr speziellen Titel zu machen. Neben einer Gruppe von echten Rally-Fahrern, haben auch ausgewählte Community-Mitglieder mit uns zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir ihren hohen Anforderungen gerecht werden können. Wir haben überhaupt keine Skrupel, ein herausforderndes Spiel zu bauen. Eine echte Rally-Etappe mit einem echten Rally-Fahrzeug erfolgreich zu absolvieren ist nicht einfach und wir wollen, dass die Spieler den gleichen Adrenalinrausch erleben, wenn sie im Spiel ans Limit gehen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung