DiRT Rally 2.0: Codemasters über die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger - 4Players.de

Codemasters hat ein weiteres "Dev-Insight-Video" zur kommenden Rallye-Simulation DiRT Rally 2.0 veröffentlicht. Im Video spricht Ross Gowing (Chief-Games-Designer) über die Verbesserungen, die im Vergleich zu DiRT Rally vorgenommen wurden - zum Beispiel die Veränderungen an den Fahrzeugen, die komplexeren Umgebungen und das neue Reifenmodell, das direkt mit den Fahrbahnbelägen interagiert.Letztes aktuelles Video: Raising the Game DiRT Rally 20 Dev insight series DEDiRT Rally 2.0 führt Spieler an sechs unterschiedliche Rallye-Örtlichkeiten rund um den Globus, wo sie mit Rallye-Fahrzeugen aus unterschiedlichen Jahrzehnten über diverse Strecken fahren können. Die Entwickler heben hervor, dass die Strecken per Hand erstellt wurden und nicht von einem Zufallsgenerator zusammengebastelt wurden. Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Championship wird von Monster Energy präsentiert und bietet zur Veröffentlichung neben den Fahrzeugen der Saison 2018 auch acht der offiziellen WorldRX-Strecken. Der Nachfolger von DiRT Rally soll die Simulationswurzeln des Off-Road-Racing-Vorgängers übernehmen. Es wird am 26. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier