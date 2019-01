DiRT Rally 2.0: Überblick über die Inhalte der FIA World Rallycross Championship - 4Players.de

Neben traditionellen Rallye-Herausforderungen und historischen Modi sind zum Verkaufsstart von DiRT Rally 2.0 auch acht Strecken der 2018 FIA World Rallycross Championship im Spiel enthalten. Die Auswahl umfasst auch die neuen Strecken der Rennserie: Mettet, Silverstone und den Circuit de Barcelona - Catalunya. Gefahren wird in vier Klassen: FIA World Rallycross Championship Supercars, RX2, RX Super 1600s sowie RX Crosskarts. Zusätzliche World-Rallycross-Strecken und -Fahrzeuge sollen nach der Veröffentlichung im Rahmen der DiRT Rally 2.0 Seasons erscheinen, unter anderem soll die Rallycross-Gruppe B ihren Weg ins Spiel finden."Im neuen Rallye-Cross-Championship-Modus erleben Spieler den vollen Umfang der adrenalintreibenden Rennserie, wenn sie im Fahrzeug ihres Favoriten von der ersten Warm-Up Runde über Halbfinale und Finale zum Sieg rasen. Neben der Single-Player-Erfahrung ermöglicht Rallycross im Online-Modus von DiRT Rally 2.0 Spielern rasante Kopf an Kopf Rennen mit bis zu acht Fahrern gleichzeitig", schreibt Codemasters. DiRT Rally 2.0 erscheint am 26. Februar 2019 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: World RX in Motion"Die Partnerschaft mit Codemasters und unsere Arbeit mit der Community, geben uns die Möglichkeit, die nächste Generation der World RX zu inspirieren", erklärt Paul Bellamy, Senior Vice President bei IMG Motorsports (Veranstalter der FIA World Rallycross Championship). "Zur Veröffentlichung von DiRT Rally 2.0 und dem acht Strecken umfassenden Inhalt zur FIA Word Rallycross, haben wir die einmalige Gelegenheit, mehr Inhalt für die Spieler anzubieten als jemals zuvor. Die Neuerungen, die Codemasters bei der Entwicklung verwirklichen konnten - neben visuellen Effekten auch der Einfluss der Reifen - werfen Fans wirklich mitten in die Action."Jonathan Bunney, SVP Publishing bei Codemasters fügt an: "Die enge Zusammenarbeit mit IMG und der World Rallycross-Organisation hat es uns ermöglicht, die bislang exakteste World Rallycross-Erfahrung im Spiel abzubilden. Der Zugriff auf offizielle Referenzdaten der Strecken, die großartigen Beziehungen zu den Renn-Teams sowie die Möglichkeit des direkten Kontaktes mit den talentierten Fahrern, eröffnen uns unglaubliche Einblicke in diesen schnellen und faszinierenden Sport. Wir sind sehr stolz darauf, gleich acht Strecken der World Rallycross-Serie bereits zu Beginn im Spiel zu haben."