DiRT Rally 2.0: Trailer zum anstehenden Verkaufsstart - 4Players.de

Codemasters veröffentlicht DiRT Rally 2.0 am 26. Februar 2019 weltweit für PC, PS4 und Xbox One als "Day One Edition" sowie am 22. Februar 2019 als "Deluxe Edition" bei Händlern in limitierter Stückzahl. Auch unser Test befindet sich auf der Zielgeraden.Clive Moody, SVP Product Development bei Codemasters: "DiRT Rally 2.0 baut die Stärken des Vorgängers konsequent weiter aus und bietet damit die größte Rallye-Herausforderung des DiRT-Franchise. Die Verbindung des verbesserten Handlings jedes einzelnen Fahrzeugs mit den wechselnden Wetterbedingungen und der neuen Abnutzung der Fahrbahnbeläge sorgt dafür, dass sich jeder Durchgang auf jeder Strecke anders anfühlt und fährt."Mit dem folgenden Trailer möchte Codemasters auf die Renn-Simulation einstimmen. Der Publisher schreibt: "Der Trailer zeigt die ganze packende Action und die Herausforderungen, denen sich Piloten im Lauf ihrer Karriere in DiRT Rally 2.0 stellen. Ob am Steuer historischer Rallye-Fahrzeuge auf den wechselnden Fahrbahnbelägen Polens, unter schwierigen Wetterbedingungen am Steuer des Porsche 911 RGT Rally Spec oder im Kampf um die Spitzenpositionen in der FIA World Rallycross Championship - Spannung ist garantiert. Dank neuer Features, wie verbessertem Handling, Fahrbahnverschleiß und Reifenauswahl, DiRT Rally 2.0 verspricht die immersivste digitale Off-Road Erfahrung aller Zeiten zu werden!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer"DiRT Rally 2.0 erscheint am 26. Februar 2019 weltweit für PS4, Xbox One X und PC in der DiRT Rally 2.0 Day One Edition sowie in der exklusiven DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition, die ab 22.2.2019 bei Händlern in limitierter Stückzahl vorrätig ist. ""DiRT Rally 2.0 Day One Edition (solange der Vorrat reicht)Beinhaltet den legendären Porsche 911 RGT Rally Spec sowie schnelleren Zugriff auf den Fiat 131 Abarth Rally und den Alpine Renault A110 1600 S. ""DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition (Verfügbar bei teilnehmenden Händlern)Für besondere Liebhaber umfasst die DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition neben dem Porsche 911 RGT Rally Spec noch weitere Boni."