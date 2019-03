DiRT Rally 2.0: Neue Fahrzeuge und Strecken: Überblick über die Season-One-Inhalte - 4Players.de

Woche 3: Monte Carlo Rallye, Special Livery

Woche 5: BMW M1 Procar Rally, Open Manta 400, Special Livery

Woche 7: Schweden Rallye

Woche 9: Ford Focus RS Rally 2007, Subaru Impreza, Special Livery

Woche 11: Deutschland Rallye

Codemasters wird am 12. März 2019 den ersten Teil der Season-One-Inhalte für DiRT Rally 2.0 veröffentlichen. Mit dem Skoda Fabia Rallye und Citroën C4 Rallye stehen dann allen DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition Spielern neue Fahrzeuge zur Verfügung, die ab 26. März auch in der "Rallye Monte Carlo" gefahren werden können. Besitzer der DiRT Rally 2.0 Day One und Standard Edition haben die Möglichkeit, das Deluxe Content Pack oder einzelne Inhalte separat zu erwerben."Wir freuen uns, zwei legendäre Rallye-Fahrzeuge zurückzubringen, die unsere Spieler begeistern und neuen Fans einen Eindruck der Rallye-Geschichte vermitteln werden", sagt Ross Gowing, Chief Games Designer. "Der Citroën C4 Rallye war in den späten 2000er Jahren extrem dominant und zeigt die Lackierung Petter Solbergs, der eine großartige Zusammenarbeit mit dem Studio pflegt. Der ¦KODA Fabia Rallye wurde von dem legendären Colin McRae gefahren und wir sind sehr stolz darauf, dass die Spieler ein weiteres seiner ikonischen Fahrzeuge selbst erleben können. Von beiden Fahrzeugen können die Spieler eine unglaubliche Traktion sowie Stabilität erwarten und erhalten eine fantastische Ergänzung zum legendären Fuhrpark aus DiRT Rally 2.0."Die Inhalte der Season One konzentrieren sich ausschließlich auf den Rallye-Sport und werden in den kommenden Wochen Autos, Lackierungen und Umgebungen für DiRT Rally 2.0 gemäß dem folgenden Zeitplan mit sich bringen:Besitzer der DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition erhalten alle oben genannten Season-One-Inhalte sowie alle Season-Two-Inhalte, die ähnlich umfangreich ausfallen werden. Alle anderen Spieler können das Deluxe Content Pack oder einzelne Inhalte separat erwerben.Letztes aktuelles Video: Season One Stage One