Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood: Spiele-Doppelpack für PS4 angekündigt - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood für PlayStation 4 angekündigt. Das Spiele-Doppelpack wird ab dem 26. Oktober 2018 exklusiv im PlayStation Store erhältlich sein (Preis: 19,99 Euro) und erscheint damit am gleichen Tag wie die zweite Staffel der Netflix-Serie Castlevania."Castlevania: Rondo of Blood und sein Nachfolger, Castlevania Symphony of the Night, werden mit modernen Spielelementen wie Trophäen ausgestattet, während originalen Elementen wie dem Soundtrack, den Bossgegnern und der Side-Scrolling-Action treu geblieben wird", schreibt Konami in der Pressemitteilung. "Im ursprünglich 1993 veröffentlichten Castlevania: Rondo of Blood geht es um Richter Belmont, den ikonischen Erben der Peitsche. Die Spieler werden ihn bei der Rettung seiner geliebten Annette aus den Fängen Graf Draculas begleiten. Die Handlung von Castlevania Symphony of the Night setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen von Castlevania: Rondo of Blood ein. Spieler machen hier Bekanntschaft mit dem transmorphen Alucard, der die Wahrheit über Richters Aufenthaltsort aufdecken muss."Letztes aktuelles Video: Teaser