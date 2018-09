Oculus Quest: Autarke VR-Brille angekündigt (ohne Kabel, ohne PC und ohne externe Sensoren) - 4Players.de

Screenshot - Oculus Quest (OculusRift) Screenshot - Oculus Quest (OculusRift) Screenshot - Oculus Quest (OculusRift)

Bei der Oculus Connect 5 hat Mark Zuckerberg (Frontmann von Facebook) das neue VR-Headset Oculus Quest vorgestellt. Die autarke VR-Brille (ohne Kabel, ohne PC, ohne externe Sensoren) soll im Frühjahr 2019 für 399 Dollar erscheinen. Der Preis gilt für die 64-GB-Variante (ohne Mehrwertsteuer). In dem Oculus-Quest-Paket sind ebenfalls Touch-Controller enthalten.Die Qualität der VR-Erfahrung soll an Oculus Rift heranreichen. Die Auflösung von Oculus Quest beträgt 1600x1440 je Auge. Die gleichen Linsen wie bei Oculus Go kommen zum Einsatz. Im Soundbereich wollen die Entwickler im Vergleich zu Oculus Go nachgebessert haben, gerade im Bass-Bereich. Die Positionsbestimmung im Raum wird durch "Oculus Insight" gewährleistet. Dieses System verwendet vier Ultra-Weitwinkel-Sensoren und Bildverarbeitungsalgorithmen, um die genaue Position des VR-Nutzers in Echtzeit ohne externe Sensoren zu verfolgen. Insight soll so ein größeres Gefühl der Immersion, Präsenz und Mobilität ermöglichen, da man den normalweise durch Room-Scale-Methoden abgesteckten Raum verlassen kann.50 VR-Titel sollen zum Verkaufsstart zur Verfügung stehen, darunter Moss Robo Recall und The Climb . Eine Star Wars VR-Serie wird außerdem auf Oculus Quest ihr Debüt feiern, und zwar Vader Immortal: A Star Wars VR Series. Weitere Details und einen Trailer findet ihr hier