Lone Echo 2: Fortsetzung erscheint 2019; Trailer in 2D und 3D verfügbar - 4Players.de

Oculus und Entwickler Ready at Dawn haben mit dem nachfolgenden Trailer Lone Echo 2 angekündigt. Die Fortsetzung soll im kommenden Jahr erscheinen und schließt dem Trailer nach an die Ereignisse des Vorgängers an. Erneut geht man dabei wohl in der Rolle des Androiden Jack geheimnisvollen Vorgängen auf den Grund und auch seine Vorgesetzte Liv ist mit von der Partie. Lone Echo gehört zu den besten Erlebnissen in der aktuellen Virtual Reality - sowohl das Bewegen im schwerelosen Raum als auch die Interaktion mit allen Objekten vermitteln das Mittendringefühl auf bis heute einzigartige Weise. Unseren Test findet ihr unter diesem Link Wer den Trailer übrigens nicht nur in herkömmlicher Form, sondern auch in 3D erleben möchte, findet auf der offiziellen Webseite einen entsprechenden Link. Über die Oculus-Anwendung wird es außerdem demnächst eine Trailer Experience in VR geben.Letztes aktuelles Video: Ankündigung