BlizzCon: 2018: "Virtuelles Ticket" erlaubt Zugang zur Messe-Demo von World of WarCraft Classic - 4Players.de

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein "virtuelles Ticket" zur BlizzCon 2018 geben. Das Ticket kostet 39,99 Euro - zehn Euro mehr als im Vorjahr ( zum Shop ). Es bietet Zugriff auf Liveübertragungen von allen Bühnen auf der Messe (Podiumsdiskussionen, Communitywettbewerbe, Abschlusszeremonie etc.), exklusive Pre-Show-Videoreihen und diverse digitale Extras in den Spielen von Blizzard Entertainment zum Beispiel einen legendären Dämonenjäger-Skin für Sombra in Overwatch, das Reittier Nexus-Grinsemaul (HotS) und einen Kriegsmantel (Umhang) sowie ein Kriegsbanner der Allianz bzw. der Horde für World of WarCraft.Darüber hinaus können Besitzer des virtuellen Tickets (zusammen mit den BlizzCon-Besuchern vor Ort) als erstes die für die BlizzCon entworfene Demo von World of WarCraft Classic von zu Hause anspielen. Direkt nach der BlizzCon-Eröffnungszeremonie am 2. November (gegen 21:00 Uhr) können Spieler die gleiche Version der BlizzCon-Demo von WoW Classic herunterladen, die auch auf dem Conventiongelände spielbar ist. WoW Classic ist noch in der Entwicklung, aber in der Demo haben Spieler die Gelegenheit, bestimmte Quests in zwei klassischen niedrigstufigen Zonen zu absolvieren - eine Horde-Zone und eine Allianz-Zone. Sobald die Demo live ist, ist sie bis zum 8. November gegen 18:00 Uhr spielbar."Internationale Zuschauer haben außerdem die Möglichkeit, ausgewählten Übertragungen des virtuellen BlizzCon-Tickets, einschließlich des All Access Channels und Inhalten der Mythischen Bühne, zu lauschen, die live in sieben Sprachen übersetzt werden: Spanisch, Französisch, Deutsch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch, Koreanisch und Mandarin-Chinesisch. Weiterhin werden VODs für ausgewählte Inhalte anderer Bühnen auf der BlizzCon in den Wochen nach der Show mit Untertiteln in lateinamerikanischem Spanisch, europäischem Spanisch, Französisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch, Russisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar sein."Die BlizzCon, die Hausmesse von Blizzard Entertainment, wird in diesem Jahr vom 02. bis 03. November 2018 im Anaheim Convention Center stattfinden. Auch dieses Jahr wird die BlizzCon während der Eröffnungswoche mit Esportswettkämpfen eingeläutet, die vom 25. bis 29. Oktober in der Blizzard Arena Los Angeles stattfinden. Hier werden die ersten Runden der StarCraft 2 World Championship Series Global Finals, die Heroes of the Storm Global Championship Finals und die World of WarCraft Arena World Championship Finals ausgetragen. Die Sieger dieser Turniere werden schließlich am 2. und 3. November in Anaheim gemeinsam mit den Champions des Overwatch World Cup und der Hearthstone Global Games gekrönt.