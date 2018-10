BlizzCon: 2018: Programmplan steht fest; Diablo-Panel direkt nach der Eröffnungszeremonie - 4Players.de

19:00 Uhr bis 20:00 Uhr: Eröffnungszeremonie

Blizzard Entertainment hat den Event-Programmplan der BlizzCon 2018 bereitgestellt . Im Anschluss an die obligatorische Eröffnungszeremonie, die von 19 Uhr bis 20 Uhr am 2. November 2018 stattfinden wird, findet ein Diablo-Panel auf der Hauptbühne statt (von 20:30 Uhr bis 21:45 Uhr). Aufgrund der Taktung der Panels kann davon ausgegangen werden, dass Blizzard eine oder mehrere Ankündigungen im Diablo-Bereich plant - auch wenn die Panel-Beschreibung recht unspektakulär daherkommt: "Das Diablo-Team spricht über die Zukunft der Helden von Sanktuario."Schon vor einigen Wochen verrieten die Entwickler, noch vor der Ankündigung der Switch-Version von Diablo 3, dass sich mehrere Diablo-Projekte in Entwicklung befinden würden. Zudem wurden Ankündigungen für dieses Jahr angedeutet ( wir berichteten ). Mögliche Ankündigungen im Diablo-Bereich wären natürlich Diablo 4 (obwohl es dafür etwas zu früh erscheint), eine zweite Erweiterung für Diablo 3 (obwohl sich das Endgame von D3: Reaper of Souls nur schwierig erweitern lassen würde), eine weitere Klasse für Diablo 3 (vielleicht Druide), eine HD-Version von Diablo 2 oder eine Mobile-Version für Android und iOS.Es folgt eine Übersicht über die Panels, bei denen neue Inhalte im Vordergrund stehen.02. November 201803. November 2018Via Twitter hat Blizzard übrigens angekündigt, dass es bald LEGO-Modelle auf Basis von Overwatch geben wird.