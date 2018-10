BlizzCon: Blizzard drosselt Erwartungen in Bezug auf die Diablo-Ankündigungen - 4Players.de

Am 2. November 2018 beginnt die diesjährige BlizzCon und Blizzard Entertainment versucht im Zuge vielfältiger Gerüchte und Spekulationen die Erwartungen hinsichtlich der vermuteten Diablo-Ankündigungen ( wir berichteten ) zu drosseln. Auf der Diablo-Webseite schreibt Blizzard, dass sich verschiedene Diablo-Projekte in Entwicklung befinden würden, aber die Zeit noch nicht reif sei, um alle Projekte zu enthüllen. Außerdem deuten sie an, dass Diablo 4 noch weiter entfernt ist ... Blizzard : "Es sind sehr aufregende Zeiten - wir haben derzeit mehrere Teams, die an verschiedenen Diablo-Projekten arbeiten, und wir können es kaum erwarten, Euch alles über sie zu erzählen ... wenn die Zeit reif ist. Wir wissen, worauf viele von Euch hoffen, und wir können nur sagen, dass 'gute Dinge zu denen kommen, die warten', aber die bösen Dinge oft länger dauern. Wir schätzen Eure Geduld, da unsere Teams unermüdlich daran arbeiten, alptraumhafte Erfahrungen zu schaffen, die dem Herrn des Terrors würdig sind. Obwohl wir nicht bereit sein werden, alle unsere Projekte bekannt zu geben, werden wir auf der Messe einige Neuigkeiten rund um Diablo mit Ihnen teilen."