BlizzCon: Eröffnungszeremonie beginnt um 19 Uhr und wird im Livestream übertragen - 4Players.de

Mit der Eröffnungszeremonie wird Blizzard Entertainment heute Abend die BlizzCon 2018 eröffnen. Die Eröffnung wird im (kostenlosen) Livestream ab 19 Uhr übertragen - zum Beispiel auf der offiziellen BlizzCon-Webseite oder bei Twitch Da nach der Eröffnungszeremonie direkt ein Diablo-Panel auf der Hauptbühne stattfinden wird (von 20:30 Uhr bis 21:45 Uhr), dürften die Entwickler im Anschluss näher auf die versprochenen Diablo-Ankündigungen eingehen. Die Ankündigung von Diablo 4 ist sehr unwahrscheinlich ( wir berichteten ). Stattdessen sind ein Remaster von Diablo 2, ein weiteres Add-on oder eine weitere Klasse für Diablo 3 oder ein Mobile-Ableger realistischer.Ansonsten werden die Entwickler einen Blick auf die Zukunft von World of WarCraft: Battle for Azeroth nach Patch 8.1 geben. Die nächste Hearthstone-Erweiterung, der nächste Overwatch-Held (keine Karte) und weitere Neulinge für Heroes of the Storm werden höchstwahrscheinlich präsentiert.