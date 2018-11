BlizzCon: Überblick über alle Neuigkeiten, Ankündigungen und Videos - 4Players.de

Zum Abschluss der zwölften BlizzCon fassen wir alle Neuigkeiten, Ankündigungen und Videos in dieser News zusammen. Die großen Ankündigungen waren das Remake von WarCraft 3 (WarCraft 3: Reforged), der Mobile-Ableger Diablo Immortal und die Troll-lastige Erweiterung Hearthstone: Rastakhans Rambazamba.DiabloHearthstoneHeroes of the StormOverwatchWorld of WarCraftWorld of WarCraft ClassicClassic GamesStarCraftSonstiges