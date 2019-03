HellSign: Early-Access-Update mit Notizbuch - 4Players.de

Für HellSign von Ballistic Interactive ist das Early-Access-Update mit dem Notizbuch veröffentlicht worden. Das virtuelle Notizbuch umfasst Questlogs, praktische Anweisungen für die Monsterjagd und Glossarbegriffe, wodurch das Jägerleben erleichtert werden sollte. Die nächsten Baustellen sind das Kampfsystem, die generelle Optimierung, Unterstützung für Fan-Übersetzungen im Steam Workshop und neue Inhalte.Das investigative Action-Rollenspiel funktioniert nach dem Schema "Monster of the Week" - in Anlehnung an Serien wie Supernatural oder Buffy, in denen pro Folge (losgelöst von der Hauptstory) unterschiedliche Monster gejagt und bekämpft werden müssen. Als Jäger muss man gegen die Schrecken des Jenseits antreten, die eine Kleinstadt heimgesucht haben. An prozedural generierten Orten muss man recherchieren, um die Monster und ihre Schwachstellen zu identifizieren und sich fragen, ob man nicht besser einen Spektralprojektor anstatt einer Schrotflinte mitgenommen hätte ...Letztes aktuelles Video: v1009 Notebook Update