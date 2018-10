Executive Assault 2: Galaktischer Mix aus Strategie und Shooter startet bald im Early Access - 4Players.de

Mischungen aus Shooter und Strategie scheinen im Indie-Bereich immer beliebter zu werden: Nach Eximius: Seize The Frontline wurde auch Executive Assault 2 von Hesketh Studios Ltd. angekündigt, das seinen Genremix ins All verlegt und am 18. Oktober in Steams Early Access startet: "Baue und kommandiere Sternenschiff-Flotten für epische Raumschlachten, werde zum Pilot eines Fighters, gewinne und handle mit Ressourcen und baue Roboter zusammen, um andere Stationen anzugreifen oder zu verteidigen."



Ähnlich wie in Eximius soll auch hier der Wechsel zwischen den zwei Perspektiven nahtlos vonstatten gehen. Spannend soll zudem der Koop-Modus werden, bei dem ein Spieler den Strategen mimt, während sich der zweite als Soldat oder Schiffspilot um die Drecksarbeit kümmert. Die Beute wird hinterher fair geteilt.



Die Geschichte spielt nach der (hoffentlich nur fiktiven) Explosion der Erde, nachdem die Menschen etwas zu ruppig die Ressourcen des Planeten angezapft haben. Fortan beherrschen also konkurrierende Mega-Corporations das All - und der Spieler leitet eine davon. Auf Entwicklerseite geht es in etwas kleineren Maßstäben zu, denn der Titel wird laut Presskit-FAQ von nur einer einzigen Person entwickelt.



Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC) Screenshot - Executive Assault 2 (PC)

"Main Features: Unique combination of real-time unit command gameplay and fast-paced FPS action

Customizable corporation, unit and product names and emblem designs

Build your very own fully explorable space station

Design and construct dozens of starship fleets

Take starfighters out into space for epic dogfights

Manufacture goods to sell to traders to make a profit and grow your armies

Research over 60 technologies for more powerful units and better upgrades

Invade other space stations for resources or show no mercy by blowing them up!

Build multiple Super Weapons, including the system-destroying Monolith ship

Random encounters."

Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer