Discord: Eigener Spiele-Shop gestartet; fünf Titel im Programm "First on Discord" - 4Players.de

Bei Discord ist der interne Spiele-Shop gestartet worden. Zusammen mit dem "Store-Launch" sind fünf Spiele erschienen, die zuerst auf Discord ("First on Discord") zur Verfügung stehen werden. Diese Titel sind für ungefähr 90 Tage exklusiv im Discord-Shop erhältlich. Nach diesem Zeitraum sollen die Spiele-Entwickler ihre Titel auch überall verkaufen können (Steam, GOG etc.).Zu den Spielen, die zuerst auf Discord verfügbar sind, gehören King of the Hat (Hut-basiertes 2D-Kampfspiel), Sinner: Sacrifice for Redemption (Souls-like), At Sundown (Hide-&-Seek-Shooter), Bad North (minimalistische Echtzeit-Strategie) und Minion Masters (Echtzeit-Kartenspiel).