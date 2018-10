Encased: Klassisches Sci-Fi-Rollenspiel mit Rundenkämpfen nach Fallout-Vorbild bei Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC) Screenshot - Encased (PC)

Bei Kickstarter versucht Dark Crystal Games derzeit das klassische, isometrische Rollenspiel Encased zu finanzieren. Das Projekt wird als Sci-Fi-Rollenspiel in einer postapokalyptischen Welt mit rundenbasierten Kämpfen beschrieben. Die mehr als 30 Stunden lange Hauptkampagne wird sich um einen Protagonisten drehen (keine Party). Die nichtlineare Story soll mindestens 30 Stunden lang sein. Nebenquests und mehrere rivalisierende Fraktionen sind geplant. Die offene Spielwelt soll ungefähr 200 (per Hand kreierte) Orten zum Erkunden bieten. Die Entwickler nennen Fallout (Teil 1) und das Sci-Fi-Buch Roadside Picnic (Picknick am Wegesrand) als Inspirationsquellen.86.000 Euro sind das Mindestziel der Kampagne. Aktuell sind knapp 70.000 Dollar von 2.014 Unterstützern zugesagt worden. Das Projekt kann noch 13 Tage mitfinanziert werden. Die Entwickler erklären: "Wir wollen, dass Encased genau so wird, wie sich jeder das perfekte CRPG vorstellt: ein riesiges Spiel, voll mit Inhalten, in etwa das „Fallout unserer Träume“, auf welches wir alle stolz sein können. (...) Wir entwickeln das Spiel bereits seit einiger Weile. Wir sind bereits in der Pre-Alpha angelangt und sind zuversichtlich, dass Encased das Potential hat ein großartiges Spiel zu werden. Allerdings sind wir ein kleines Team und es gibt viele Dinge die wir noch hinzufügen möchten. Mit deiner Hilfe kann Encased ein noch ambitionierteres, besser ausgearbeitetes und ausgereiftes Projekt werden".Encased wird für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One entwickelt. Der Early Access für PC beginnt wahrscheinlich im ersten Quartal 2019 auf Steam . Die finale Version soll im Laufe des Jahres 2019 auf Steam, GOG und weiteren Plattformen erscheinen. Die Konsolen-Umsetzungen sind für Winter 2020 geplant.Hintergrundgeschichte (gemäß Kickstarter ): "Das Spiel beginnt in den 70er Jahren eines alternativen Universums und Hauptaugenmerk ist dabei die Erkundung des Domes (Kuppel), eines mysteriösen Bauwerks, welches in einer abgelegenen Wüste entdeckt wurde. Niemand kann genaue Angaben über die Erbauer des Domes machen, aber die Gründer dieser hochentwickelten Kultur werden die Forefathers (Vorfahren) genannt. Du wirst übernatürliche Technologien und merkwürdige Artefakte in den Labyrinthen des Domes finden, doch dies ist nicht alles was die Forefathers zurückgelassen haben. Halte Ausschau nach automatisierten System, Fallen und unerklärlichen Anomalien. Darüber hinaus zeigt der Dome auch Anzeichen von Bewusstsein. Bereits seit den ersten Erkundern, die den Dome betreten haben, reagiert dieser auf die menschliche Gegenwart. Sobald man den Dome betreten hat, kann man diesen nicht mehr verlassen. Das Enthüllen der Wunder und der Gefahren, innerhalb des Domes, ist eine Einbahnstraße. Die Erkundung und Ausbeutung des Domes wird von der CRONUS Foundation geleitet, einer massiven Organisation, die von den mächtigsten Regierungen der Welt gegründet wurde. CRONUS teilt sich auf in 5 Abteilungen, genannt Wings (Flügel), jede mit ihrem eigenen Direktor, Spezialisierung und Geschichte."Auftakt und Charakter-Erstellung werden folgendermaßen beschrieben: "Der Entschluss für einen Wing gibt dir verschiedene Startboni und ermöglicht interessante Optionen, bedeutet allerdings nicht eine feste 'Klasse'. Es bleibt dir überlassen deinen Charakter zu entwickeln, Skillpunkte zu verteilen und Fertigkeiten frei auszuwählen. Nach der Charaktererstellung wirst du nach Crystal Sands geschickt, einer Stadt die direkt außerhalb des Domes gebaut wurde, und als ein Sammelpunkt für Personal und Ausrüstung dient. Der Übergangspunkt, der auf der Spitze des Domes, über der einzigen Öffnung, platziert ist, wird der Spire (Turmspitze) genannt. Nach deiner Grundausbildung wirst du vom Spire in den Dome hinabsteigen und in Magellan HQ landen. Es gibt einiges aufzudecken während deiner ersten Mission… Verlass dich auf deine Statuspunkte und dein Wing-Training und du wirst schnell merken, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt eine Aufgabe zu bewältigen.""Der Wiederspielwert ist einer unserer Hauptaugenmerke des Spiels. Nach der Einweisung im Hauptquartier bekommst du deine erste Aufgabe: erkunde ein kürzlich entdecktes Forefathers Gelände, genannt Objekt O-12 Nashville. Nach ein paar Abenteuern innerhalb des Nashville Objekts (welche wir hier noch nicht verraten wollen), trifft deine Gruppe auf eine komplett neue Anomalie. Ihr erweckt etwas tief unterhalb der Wüste des Domes. Euer Betreten hat den Maelstrom aktiviert, ein telepathisches Wesen, geschaffen um den Forefathers zu dienen. Jegliche Verbindung zur Außenwelt ist abgeschnitten und der Maelstrom wütet in der Wüste, und infiziert jeden der damit in Kontakt kommt. Du und deine Gruppe fallen in ein technologisch herbeigeführtes Koma für fünf lange Jahre. Und nachdem ihr aufwacht, hat sich die gesamte Welt verändert.""Encased's Kampfsystem ist inspiriert von klassischen, taktischen runden-basierten Systemen, mit einem Raster-Overlay, Aktionspunkten, Deckungssystem, Spezialfähigkeiten, verschiedenen Munitions- und Schadenstypen, vielen verschiedenen Resistenzen und einigem mehr! Der Spieler hat nur über seinen eigenen Charakter direkte Kontrolle. Du kannst das Verhalten und die Taktiken deiner Gefolgsmänner beeinflussen, aber deren spezifische Handlungen werden vom Kampf KI-System des Spiels geleitet, was zu lustigen und interessanten Situationen in den Kämpfen führen kann. Es gibt dutzende an Waffen zu finden, welche man zerlegen und auch aufwerten kann."Weitere Details findet ihr in der Beschreibung bei Kickstarter