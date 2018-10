Xenon Racer: Futuristisches Rennspiel für PC und Konsolen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC) Screenshot - Xenon Racer (PC)

Publisher Soedesco und Entwickler 3DClouds.it ( All-Star Fruit Racing ) haben das futuristische Rennspiel Xenon Racer bei der Milan Games Week der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Spiel soll "bald" für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen - sowohl digital als auch physisch. Eine digitale PC-Version ist ebenso geplant.Im Jahr 2030 treten mit Xenongas angetriebene, fliegende Elektroautos gegeneinander an. Die Rennen finden u. a. in Städten wie Tokio und Dubai statt. "Die Spieler rasen um tückische Kurven und (...) müssen sich gewaltigen G-Kräften widersetzen und alles aus der Technologie herausholen, um sich Rennen mit halsbrecherischen Geschwindigkeiten auf der Jagd nach dem ewigen Sieg liefern zu können", schreibt der Publisher. Weitere Details wurden nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Trailer