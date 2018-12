Xenon Racer: Arcade-Rennspiel rollt Anfang 2019 in die Startaufstellung - 4Players.de

Das futuristische Arcade-Rennspiel Xenon Racer soll Anfang 2019 für PC, PS4, One und Switch erscheinen - und das auf den Konsolen sowohl als Download als auch auf Disk, während die Veröffentlichung auf dem PC via Steam erfolgt. Das hat Publisher Soedesco bekannt gegeben, ohne aber ein konkretes Releasedatum zu nennen. Entwickelt wird der Titel von 3DClouds.it."In Xenon Racer bist du im Jahre 2030 an sieben verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt im Mittelpunkt der Action. Zwei der Austragungsorte für die Rennen wurden bereits enthüllt: die geschäftige Metropole Tokio und die Stadt des Luxus Dubai. Tokio bietet Rennfahrer sechs einzigartige Strecken, während Dubai die Auswahl um 4 weitere Routen erweitert. Jedes Rennen kann auch in umgekehrter Richtung gefahren werden", heißt es in der Pressemitteilung.Darüber hinaus wurde mit Boston (Massachusetts) ein weiterer Schauplatz enthüllt, der drei Streckenvariationen bietet, die in beide Richtungen befahren werden können. Auch hat man die Spielmodi vorgestellt: Neben der Meisterschaft werden auch schnelle Einzelrennen, Eliminierungs-Herausforderungen, Zeitfahren und Checkpoint-Rennen geboten. Außerdem sind neben Online-Rasereien auch lokale Duelle am geteilten Bildschirm angedacht.Letztes aktuelles Video: Trailer