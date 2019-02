Xenon Racer: Offener Betatest des futuristischen Arcade-Rennspiels auf PC - 4Players.de

Vom 27. Februar um 18:00 Uhr bis zum 6. März um 18:00 Uhr ist das futuristische Arcade-Rennspiel Xenon Racer in der Open Beta auf PC via Steam kostenlos spielbar ( zur Open Beta ). Die Beta-Version enthält sowohl den Modus "Schnelles Rennen" als auch den Modus "Online-Mehrspieler". Zur Verfügung stehen die beiden Rennstrecken "Tokyo-Garten" und "Wald von Lake Louise", die beide auch in umgekehrter Richtung gefahren werden können. Zwei verschiedene Fahrzeugmodelle in den Varianten "Normal" und "Leistung" werden geboten.Der Publisher schreibt weiter: "In der Beta-Version von Xenon Racer können Spieler sich tatsächlich hinters Lenkrad setzen. Xenon Racer bietet eine Unterstützung für die folgenden Lenkräder: Logitech G25, G29 und G920, Thrustmaster TX Racing, T300 RS, T150 RS, T80, TMX Force, T-GT, Ferrari 458 und TS-XW sowie Fanatec ClubSport und CSL Elite Darüber hinaus wurde bestätigt, dass Xenon Racer eine Unterstützung für Breitbildmonitore und die Option für eine unbegrenzte Bildwiederholrate bietet. Zehn Spieler, die der Beta beitreten, haben die Chance, das Spiel bei der Veröffentlichung kostenlos zu gewinnen, indem sie an einem der beiden Wettbewerbe teilnehmen, den Bestenlisten und dem Fotomodus. Es gibt für alle vier Strecken jeweils einen Preis für die Bestzeit der jeweiligen Bestenliste und insgesamt sechs Preise für die besten Bilder, die im Fotomodus aufgenommen wurden."Xenon Racer wird am 26. März 2019 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: City Showcase - Dubai Shanghai