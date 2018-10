The Architect: Paris: "City Builder" für PC angekündigt; eigene Gebäude entwerfen und verwalten - 4Players.de

Enodo Games (Entwickler) arbeitet seit mehreren Jahren an The Architect: Paris und nun hat das PC-Stadtaufbauspiel einen Publisher gefunden: Focus Home Interactive. Ein angepeilter Releasetermin wurde nicht genannt.In dem "City Builder" soll man der Architekt der gesamten Stadt Paris werden. Dabei soll es nicht nur darum gehen, eine Stadt aus einem vorgefertigten Katalog aufzubauen. Die Spieler können eigene Gebäude entwerfen, die individuell verwaltet müssen. Dabei soll man moderne Herausforderungen wie Design, Demografie, Politik und Umweltverschmutzung im Hinterkopf behalten.Jean-Baptiste Reynes (Präsident von Enodo Games): "The Architekt: Paris ist ein unkonventionelles, innovatives Spiel, das die Grundlagen des Genres verändern soll. Wir sind überzeugt, dass Focus Home Interactive der ideale Publisher ist, um uns bei der Entwicklung und Vermarktung unseres Spiels zu unterstützen".Letztes aktuelles Video: Trailer