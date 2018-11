Surviving Mars: Space Race: Video: Überblick über die erste Erweiterung - 4Players.de

"Ein Herausforderer erscheint: Diverse KI-Kolonien, die von konkurrierenden Sponsoren gestützt werden, trachten danach, auf dem Mars Fuß zu fassen und zur neuen Supermacht des Planeten zu werden. Wetteifere mit ihnen um Meilensteine, begrenzte Ressourcen und Anomalien. Betreibe Handel mit ihnen, antworte auf Notrufe oder entsende selbst welche, oder entreiße deinen Konkurrenten bedeutende Kolonisten für deine eigenen Zwecke.

Neues Geld, neue Probleme: Lerne zwei neue Parteien im Kampf ums Weltall kennen. Japan und Brasilien sind jetzt als brandneue Missionssponsoren verfügbar. Sie sind bereit, den Mars in ein Paradies zu verwandeln und ihr Zeichen zu hinterlassen.

Erde an Mars, Erde an Mars: Egal, wie weit du ins Weltall vorstößt, folge der Spur des Geldes. Jeder Sponsor weist ein eigenes Set an Herausforderungen auf, um seine individuellen Kolonisierungsziele umzusetzen.

Spiele für die Heimmannschaft: Jeder Sponsor verfügt über ein eigenes Fahrzeug und Gebäude, die nur seine Kolonien herstellen kann, um davon in Missionen zu profitieren. Präsentiere damit die Einzigartigkeit deiner Weltraumsiedlung in - und außerhalb der Kuppel.

Erwarte das Unerwartete: Erlebe zentrale Ereignisse in der Geschichte deines Kolonisierungsprozesses, die dir den Alltag unter der Kuppel näherbringen und deine Verwaltungskompetenz vor Herausforderungen stellen."

Am 15. November 2018 startet in Surviving Mars das "Space Race". Die erste kostenpflichtige Erweiterung wird 12,99 Euro kosten. Die Plus Edition wird 19,99 Euro kosten.Bei Space Race stehen Missionssponsoren und konkurrierende Kolonien im Zentrum, da einige Länder der Erde und die mächtigsten Unternehmen gegeneinander antreten. Die Spieler sollten ihren Sponsor weise wählen, da jeder eigene Vorzüge und Ziele aufweist - und die anderen Kolonien es ebenfalls auf die begrenzten Ressourcen auf dem roten Planeten abgesehen haben. Mit anderen Kolonien wird man außerdem Handel treiben können. Zudem gilt es die richtigen Entscheidungen bei neuen Events zu treffen. Einen Überblick über das Add-on gibt der folgende Trailer.Letztes aktuelles Video: FeaturesFeatures (laut Hersteller ):