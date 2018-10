Fast Striker: 2D-Shoot'em-Up im Anflug auf PS4 und Vita - 4Players.de

Das vertikale Einzelspieler-Shoot'em-Up Fast Striker wird am 17. Oktober 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen, wie Entwickler NGDEV und Publisher eastasiasoft mitteilen . Der Titel werde für 6,99 Euro im PlayStation Store erhältlich sein und Cross-Buy unterstützen. Darüber hinaus soll bereits ab dem 11. Oktober eine limitierte Box-Version mit Spiel, farbigem Handbuch, Sammlerbox und -zertifikat sowie Soundtrack-CD via Playasia erhältlich sein:

Screenshot - Fast Striker (PS4)

Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4) Screenshot - Fast Striker (PS4)

Spielbeschreibung: "Fast Striker ist ein rasantes Action-Shoot'em-Up, das sich vielen Eigenschaften aus den Klassikern des Genres aus den 80er Jahren bedient und so ein Feuerwerk aus Sci-Fi-Action und visuellen Effekten abbrennt. Das Spiel legt großen Fokus auf das ausgeklügelte Score-System und die Spieler müssen es durch sechs unglaublich schwierige Level schaffen, unvergessliche Bosskämpfe bestreiten und über 40 einzigartige Gegnertypen besiegen - all das in 60 FPS.""Wir sind überaus froh, unsere einzigartige Interpretation des Vertical-Shoot'em-Up-Genres Spielern auf PlayStation 4 und PS Vita näherbringen zu können", so René Hellwig, Game Designer bei NGDEV. "Fast Striker stellt die Hand-Augen-Koordination selbst der erfahrensten Spieler auf eine harte Probe." Auf dem PlayStation Blog stellt Hellwig die Bullet-Hell-Action ausführlich vor. Darüber hinaus hat man folgende Spielszenen veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer