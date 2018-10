Baldur's Gate 3: Gerücht: Befindet sich in Entwicklung - 4Players.de

I happen to know who is working on BG3 😉 — Brian Fargo (@BrianFargo) October 4, 2018

Baldur's Gate 3 befindet sich bei einem bisher unbekannten Studio in Entwicklung, dies verriet Brian Fargo von inXile Entertainment (Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera) via Twitter. Er twitterte geheimnisvoll : "Ich weiß zufällig, wer an BG3 arbeitet."Ein Forum-Nutzer bei RPGCodex schrieb bereits am 21. September 2018, dass Swen Vincke (Chef der Larian Studios) die Baldur's-Gate-Lizenz erworben hätte. Diese Information will der Nutzer von einem ehemaligen Mitarbeiter des Studios erfahren haben. Das Team, das zuletzt mit Divinity: Original Sin 2 für PC und Konsolen für Aufsehen gesorgt hatte ( zum Test ), gab kürzlich bekannt, dass sie das nächste Kapitel aufschlagen wollen und sie sich bereits auf "neue Sachen" konzentrieren würden.Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Ob sich das Gerücht als korrekt erweist, bleibt abzuwarten. Gerade die Angaben bei RPGCodex sind ziemlich vage.