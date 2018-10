Subdivision Infinity DX: Blowfish kündigt schnelle Weltraum-Action für PC, PS4, One und Switch an - 4Players.de

Entwickler Blowfish Studios möchte das adrenalingeladene Spielgefühl alter 2D-Shoot-em-ups in den dreidimensionalen Raum verlegen: Subdivision Infinity DX nimmt sich laut offizieller Website Titel wie Gyruss, Life Force und The Guardian Legend zum Vorbild, erinnert mit seinen Raumschlachten in 3D auf den ersten Blick aber eher an Wing Commander & Co. Die Weltraum-Action soll Anfang 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.



Der "Next-Gen Sci-Fi 3D Space Shooter" versetzt den Spieler als Raumschiff-Pilot in 40 "vereinnahmende Missionen" an fünf Schauplätzen. Auch modernere Titel wie Freelancer, Mass Effect, Independence War und Everspace werden als stilistische Einflüsse genannt:

"Subdivision Infinity DX features arcade style gameplay, fast-paced space-based dogfights, and dynamic boss battles! Experience an array of optional goals beyond the story's main missions that will keep you cruising through, and exploring, the wilds of space. Powered by Unreal 4, Subdivision Infinity DX will be released on PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch in early 2019."

