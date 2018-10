Let's Sing 2019 Mit Deutschen Hits: Karaokespiel erscheint Ende Oktober für PS4, Switch, Wii und Wii U - 4Players.de

"Aktuelle Trackliste mit 35 nationalen und internationalen Songs

Komplettes In-Game-Redesign und verbesserte Performance inklusive ansprechender Animationen und funktionaler Spracherkennung

Belohnende Gameplay-Elemente wie in etwa das Sammeln von Avataren, das Aufsteigen auf Online-Bestenlisten (neu für Switch) und das Freispielen von Auszeichnungen von Bronze bis Diamant

Neuer weltweiter Wettbewerb = globaler Asynchron-Versus-Multiplayer-Modus

Viele herausfordernde Spielmodi – inklusive des neuen Modus "Create your own Mix Tape"

Online-Store mit zwei brandneuen DLCs + bereits existierenden DLCs

Mikrofon-App (NEU für Switch) für iOS- und Android-Smartphones (mind. iOS7 oder Android 4.0) sowie kompatible Mikrofone für die Plattformen (PS4: USB, SingStar Microphone und PS-Headset; Switch: USB für TV-Modus und Headset für Handheld-Modus) "

"Komplett neue Trackliste

State-of-the-art Spracherkennungs-Technologie

Fünf herausfordernde Spielmodi für Solosessions von bis zu vier zeitgleichen Spieler/innen

Lokale Bestenlisten, die die Highscore der Freunde aufzeigen"

Ravenscourt (Koch Media) und Voxler werden Let's Sing 2019 Mit Deutschen Hits am 26. Oktober 2018 veröffentlichen. Das Karaokespiel wird für PlayStation 4, Switch und Wii (Wii U) erscheinen und 39,99 Euro kosten. Editionen mit Mikrofonen sind entsprechend teurer (1-Mic: 49,99 Euro; 2-Mic: 59,99 Euro). Die Features der Umsetzungen für PS4 und Switch unterscheiden sich im Vergleich zu den Wii- und Wii-U-Fassungen (siehe unten).Die Songliste umfasst insgesamt 35 Tracks. Mit dabei sind Künstler wie Andreas Bourani (Auf anderen Wegen), Wincent Weiss (Feuerwerk), Max Giesinger (80 Millionen) und Silbermond (Leichtes Gepäck). Aber auch einige Evergreens und Klassiker sind dabei."Zum ersten Mal in der Let's-Sing-Geschichte ist ein weltweiter Asynchron-Versus-Multiplayer-Modus inkludiert. Spieler/innen treten gegeneinander auf der ganzen Welt an, um immer höher auf der Bestenliste aufzutauchen", schreibt der Publisher.Features in der Übersicht (PS4/Switch - laut Hersteller):Features in der Übersicht (Wii/Wii U - laut Hersteller):