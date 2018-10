Observation: Der Sci-Fi-Thriller wird aus der Sicht der künstlichen Intelligenz S.A.M. erzählt - 4Players.de

Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC) Screenshot - Observation (PC)

Im Frühjahr 2019 wird mit Observation das dritte Projekt von No Code ( Stories Untold ) für PC und PlayStation 4 erscheinen. Der Sci-Fi-Thriller wird vom Spiele-Label Devolver Digital vertrieben.Observation nimmt die Spieler mit auf eine Reise in die Weiten des Weltraums, um herauszufinden, was mit der Crew auf der Raumstation Observation passiert ist. Die Geschichte wird dabei aus der Sicht der künstlichen Intelligenz S.A.M. erzählt. Die Spieler können die Kontrollsysteme, die Kameras und die Werkzeuge der Station bedienen, damit Astronautin Dr. Emma Fisher herausfinden kann, was sich auf der Raumstation abgespielt hat."Lasst uns ehrlich sein - wir sind nur fünf bis zehn Jahre davon entfernt, dass die Maschinen die Macht übernehmen", sagte Devolver Digital CFO Fork Parker. "Observation wird nur einen Vorgeschmack darauf geben, wie es sein wird, seine Gedanken mit denen einer CPU zu verschmelzen, bevor es dann wirklich passiert."Letztes aktuelles Video: Ankündigung