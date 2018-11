Die Sims 4: Werde berühmt: Erweiterung mit Schauspielkarriere, VIP-Partys und "Del Sol Valley" - 4Players.de

Electronic Arts und Maxis haben die Erweiterung Die Sims 4: Werde berühmt für PC und Mac auf Origin veröffentlicht ( Preis : 39,99 Euro). Mit diesem Erweiterungspack können die Sims zum A-Promi werden, in der neuen Schauspielkarriere virtuellen Starruhm genießen oder z. B. als Küchenchef oder Musiker Anerkennung ernten. In der Glitzerwelt von "Del Sol Valley" wird es Designermode, VIP-Partys und glamouröse Villen mit goldenen Toiletten geben."Mit der neuen Schauspielkarriere können Sims zum Weltstar aufsteigen, wenn sie mit einer Rolle in einer Fernsehserie oder einem Werbespot den großen Durchbruch erzielen oder eine Hauptrolle in einem Piraten-Blockbuster ergattern. Dank der neuen Fähigkeiten können Sims als Einflussnehmer an der neuen Videostation streamen oder auch in einer anderen beliebigen Karriere internationalen Ruhm ernten. Dabei verdienen sie Ruhm-Punkte, schalten neue Vorteile und Marotten frei und polieren ihr Image mit einem völlig neuen Rufsystem auf. Sims erhalten eine besondere VIP-Behandlung, lernen andere weltberühmte Stars kennen oder werden von Paparazzi fotografiert, während sie gleichzeitig die Bewunderung eingefleischter Fans genießen - oder ertragen müssen. Spieler können außerdem die Sim-Version der echten Social-Media-Ikone und Popsängerin Baby Ariel in Die Sims 4 Werde berühmt treffen, die an öffentlichen Plätzen einen Song auf Simlisch singt oder den Starlight Boulevard entlang schlendert.""Die Sims 4 Werde berühmt bietet Spielern die Chance, die Höhen und Tiefen des wilden und unvorhersehbaren Wegs zum Ruhm zu erleben", erklärt Senior Producer Grant Rodiek. "Dank der neuen Schauspielkarriere können Sims ihren Durchbruch im Showbiz erzielen oder in einer beliebigen anderen Karriere ins Rampenlicht treten - die Möglichkeiten sind endlos! Unser Team hat hart an dieser von vielen Spielern gewünschten Erweiterung gearbeitet, und wir sind schon sehr gespannt, welche aufregenden Geschichten die Sims auf ihrem Weg zum Ruhm in Del Sol Valley erleben werden.""Die neue Welt von Del Sol Valley ist eine Stadt, die für aufstrebende Sims einiges bereithält. Vom ersten bescheidenen Haus in Mirage Park bis zur prachtvollen Villa in den Hügeln von The Pinnacles können Träume Wirklichkeit werden. Spieler können die neu erworbenen Häuser ihrer Sims mit modernen oder extravaganten, vergoldeten Möbeln einrichten oder sich einen Tresor für ihre Reichtümer anschaffen. Sims erlangen auch Ruhm, wenn sie in schicker, neuer Streetwear oder Designer-Outfits zu Modeikonen oder Trendsettern werden. Die berühmtesten Sims können sogar mit einem legendären Diamanten auf dem Starlight Boulevard unsterblich werden. Ein Leben in Ruhm und Reichtum kann unberechenbar sein, aber ganz egal, ob die Sims ihre Geldscheine vom Himmel regnen lassen oder verbrennen, sie werden nie wieder zu einem normalen Leben zurückkehren wollen, nachdem sie einmal den Lebensstil eines VIP genossen haben."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer