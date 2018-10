Creaks: Die Adventure-Spezialisten von Amanita Design versuchen sich an einem 2D-Plattformer - 4Players.de

Screenshot - Creaks (PC) Screenshot - Creaks (PC) Screenshot - Creaks (PC)

Mit Creaks hat das tschechische Studio Amanita Design sein aktuelles Projekt in einem Teaser enthüllt. Überraschenderweise handelt es sich dabei um einen 2D-Plattformer, in dem es darum gehen soll, seine Nachbarn zu treffen. Laut PC Gamer entsteht der Titel innerhalb eines neues Teams, das von dem Künstler und Designer Radim Jurda geleitet wird. Für die Musik wird der schottische Komponist Joe Acheson verantwortlich zeichnen, der auch unter dem Namen Hidden Orchestra bekannt ist.Eigentlich ist Amanita Design eher für Point&Click-Abenteuer bekannt. So gehen sowohl die bizarren Adventures Samorost und Botanicula als auch das eher lustige Chuchel auf das Konto der Tschechen. Details zum aktuellen Projekt sind derzeit allerdings noch spärlich gesät. Erscheinen soll Creaks im kommenden Jahr.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer