Vox Machinae: Mech-Action für PC und VR-Headsets im Early-Access-Trailer - 4Players.de

Ihr wollt Mech-Action? Und das auch noch in VR? Dann könnte sich vielleicht ein Blick auf Vox Machinae lohnen, in dem man im Cockpit eines schwer bewaffneten Kampfroboters sitzt, der laut Angaben der Entwickler sieben Mal so groß ist wie ein Tyrannosaurus Rex. Bis zu 16 Spieler treten in bis zu vier Teams online oder in einem lokalen Netzwerk gegeneinander an.Eine VR-Brille ist nicht zwingend nötig und VR-Piloten können auch mit PC-Spielern am Bildschirm zusammen losziehen. Optional lassen sich aber auch Bots in sämtlichen Spielmodi hinzuschalten. Zudem dark man die riesigen Kolosse, die im Spiel als „Grinder“ bezeichnet werden, nach eigenen Wünschen anpassen und bewaffnen. Der Preis für den frühen Zugang beträgt 20,99 Euro. Innerhalb der nächsten sechs Monate will das Entwicklerteam der Space Bullet Dynamics Corporation den Status 1.0 erreichen und die Vollversion anbieten.