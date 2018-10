HyperParasite: Kickstarter-Kampagne für den Twinstick-Shooter im Achtziger-Stil - 4Players.de

Troglobytes Games haben einen Kickstarter-Kampagne für ihren Twinstick-Shooter HyperParasite gestartet, der sich stilistisch an den bunten Achtzigern orientiert und auch zeitlich dort angesiedelt ist. Auch musikalisch will man sich mit typischen Synth-Wave-Klängen in die Zeit zurückversetzen.In der alternativen Zeitlinie des Spiels ist der Dritte Weltkrieg gerade zu Ende gegangen. Doch gerade während sich die Welt langsam wieder erholt, greift eine Gefahr aus dem All in Form eines Parasiten den Planeten an. Tatsächlich schlüpft man hier in die Rolle des Feindes, hüpft dabei von Wirt zu Wirt und macht sich dessen Fähigkeiten zunutze. Insgesamt sollen dadurch mehr als 60 Charaktere mit verschiedenen Klassen spielbar sein, während man sich durch prozedural generierten Abschnitte ballert.Wer sich selbst einen ersten Eindruck verschaffen möchte, kann HyperParasite im Rahmen einer kostenlosen Pre-Alpha-Demo ausprobieren, die bei Steam zur Verfügung steht.Vielleicht hilft es ja auch der Crowdfunding-Kampagne auf die Sprünge: Zwar verbleiben noch 23 Tage, doch von der erhofften 25.000 Euro kamen bisher lediglich knapp über 3000 Euro von Unterstützern zusammen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer