Rush VR: Wingsuit-Action für PSVR veröffentlicht - 4Players.de

The Binary Mill hat die Umsetzung der Wingsuit-Action Rush für PlayStation VR am 4. Dezember 2018 im PlayStation Store veröffentlicht. Regulär schlägt der Download von Rush VR mit 24,99 Euro zu Buche, Mitglieder von PlayStation Plus erhalten aber noch bis zum 19. Dezember einen Preisnachlass von 20 Prozent und zahlen somit nur 19,99 Euro.Auf dem PlayStation Blog geht Binary Mills Community Manager Jason Spencer näher auf die virtuelle Extremsport-Action ein. Hier zudem ein paar bewegte Bilder aus dem Spiel:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PSVR