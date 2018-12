Star Citizen: Squadron 42: Betatest für Mitte 2020 angesetzt; Investor an Bord geholt; Finanzen offengelegt - 4Players.de

Cloud Imperium Games hat den Entwicklungszeitplan für Star Citizen: Squadron 42 veröffentlicht . Demnach soll der Betatest des Weltraum-Abenteuers für Einzelspieler à la Wing Commander im zweiten Quartal 2020 (April bis Juni) starten. Bis Ende 2019 wollen die Entwickler alle Inhalte fertiggestellt haben ("Content Complete"). Danach sollen Balance, Bugfixes, Feintuning und Verbesserungen im Vordergrund stehen. Die Roadmap sieht folgendermaßen aus.Darüber hinaus hat sich Cloud Imperium Games einen externen Investor mit einer Minderheitsbeteiligung (10 Prozent) an Bord geholt. 46 Millionen Dollar haben Clive und Keith Calder in das Unternehmen investiert. Das Geld soll hauptsächlich in Marketing-Aktivitäten fließen, denn das Crowdfunding-Geld soll in die Entwicklung des Spiels fließen.Außerdem hat das Unternehmen seine Bücher geöffnet . Ende 2017 standen demnach noch 14,228 Mio. Dollar als Netto-Vermögen zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: CitizenCon Trailer