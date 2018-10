The Light Keeps Us Safe: Überleben und verstecken vor furchteinflößenden Maschinen - 4Players.de

Big Robot Ltd hat mit The Light Keeps Us Safe sein aktuelles Projekt als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht. Das haben die Entwickler bekannt gemacht, die zuletzt The Signal From Tölva und davor Sir, You Are Being Hunted veröffentlicht haben. Etwa ein halbes Jahr lang wollen sie ihr neues Spiel aufgrund des Feedbacks der Spieler vollenden.The Light Keeps Us Safe spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der außerirdische Maschinen über die Erdoberfläche streifen. Denen sollte man aus dem Weg gehen - im Gegensatz zu vielen anderen Stealth-Spielen versteckt man sich allerdings nicht im Dunkeln, sondern an hellen Flecken.Die Welt wird dabei prozedural erstellt, auf dass jedes Abenteuer ein neues sei. Um zu überleben, muss man lichtbasierte Rätsel lösen und Herausforderungen meistern sowie die wichtige Taschenlampe ausbauen. Selbst erstellt man hier aber keine Ausrüstung. "Das finden wir ziemlich öde", sagen die Entwickler ganz deutlich in der Beschreibung auf Steam.