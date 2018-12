Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2: Trailer zeigt eine Rennrunde auf dem Tampa Circuit - 4Players.de

Milestone zeigt erste Spielszenen aus Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 im folgenden Trailer. Zu sehen ist eine Rennrunde auf dem Tampa Circuit in Florida. Mit an Bord sind der bekannte Champion Eli Tomac und der Song "I don't like me anymore" von NOFX. Good Riddance und Sick of It All werden ebenfalls auf dem Soundtrack zu hören sein.Das Motocross-Rennspiel wird am 8. Februar 2019 auf PC/Steam, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Entwickler versprechen einen überarbeiteten Karriere-Modus, einen erweiterten Streckeneditor, weitere Trainingsmöglichkeiten und generell verbesserte Spielbarkeit."Bei Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 geht es nicht nur darum, zuerst ins Ziel zu kommen. Das Leben eines Fahrers wird nicht nur durch Rennen bestimmt. Trainiere hart, treffe Fans, finde neue Sponsoren und Verträge: Das ist die Erfolgsformel, um der größte Fahrer zu werden. Beginnen Sie bei 250SX und (...) sammeln Sie Erfahrung, um den höchsten Rang in der 450SX-Serie zu erreichen", erklären die Entwickler aus Italien.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerDer Vorgänger ( Monster Energy Supercross - The Official Videogame ) ging im Februar 2018 an den Start und erhielt in unserem Test eine befriedigende Wertung.