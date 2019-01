Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2: Meisterschafts-Spielszenen und Vorbestellerbonus - 4Players.de

Screenshot - Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 (PC)

Zum Beginn der Monster Energy AMA Supercross-Meisterschaft zeigen Milestone und Feld Entertainment passende Spielszenen aus Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 , das am 8. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird:Letztes aktuelles Video: Championship TrailerWer das Spiel vorbestellt, soll zudem ein exklusives Outfit Starting Pack erhalten, das zwei komplette Thor-Ausrüstungen samt Kombi, Helm, Brille und Stiefeln umfasst: