Unholy: Mischung aus Stealth und Horror angekündigt - 4Players.de

Duality Games haben Unholy angekündigt. Dabei setzt das Studio auf eine Mischung aus Stealth und Horror, die man aus der Ego-Perspektive erlebt. Als technisches Gerüst kommt die Unreal Engine zum Einsatz. Eine Veröffentlichung ist derzeit bei Steam grob mit 2019 angegeben.In Unholy schlüpft man in die Rolle der jungen Mutter Saidah, die sich auf die Suche nach ihrer Tochter begibt, die entführt wurde. Als Schauplatz dient ein Ort namens Last City. Dabei ist der Name Programm: Es handelt sich um die letzte Metropole, in der die verbliebenen Mitglieder der menschlichen Rasse auf einem abgelegenen Planeten leben. Die Bewohner der Stadt sind in Kasten eingeteilt, wobei an der Spitze ein brutales Regime steht, das die Stadt mit eiserner Hand regiert.Darüber hinaus lauern in den Straßen und Gassen weitere Gefahren - sei es durch Wahnsinnige, Biester oder eine mysteriöse Krankheit, welche die Bevölkerung der Planeten dahin rafft. Als Spieler soll man die Wahl haben, ob man eher den unauffälligen Weg wählt und z.B. an Wachen vorbei schleicht oder auf blutige Konfrontationen setzt. Neben der physischen Gesundheit muss man dabei offenbar auch seinen seelischen Zustand im Auge behalten, um nicht dem Wahnsinn zu verfallen.Als Creative Art Director wirkt Tomasz StrzaÅ‚kowski an Unholy mit. Zuvor hat er bereits an Painkiller, Bulletstorm, Gears of War, Godfire und Inner Chains mitgewirkt.Letztes aktuelles Video: Teaser