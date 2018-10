The Grand Tour Game: Episodisches Rennspiel auf Basis von The Grand Tour für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Die Amazon Game Studios werkeln derzeit nicht nur an dem Online-Rollenspiel The New World , sondern auch The Grand Tour Game für PlayStation 4 und Xbox One - einem Rennspiel zur Serie The Grand Tour. In dem "Spiel zur Sendung" wird man die Autos fahren und die Herausforderungen angehen können, die es auch in den jeweiligen Folge gab - vorrangig der dritten Staffel. Auch ein Splitscreen-Multiplayer für vier Spieler mit Power-ups ist geplant."Die unglaublichen Autos, exotischen Schauplätze und wahnwitzigen Herausforderungen der ersten beiden Episoden von The Grand Tour, Staffel 1 und 2, sowie der gesamten dritten Staffel. Spiele Clarkson, Hammond oder May in jeder neuen Episode der dritten Staffel", schreibt der Publisher. Ein Releasetermin wurde nicht genannt. Auch der Starttermin der dritten Staffel der Serie steht noch nicht fest."The Grand Tour Game ist eine innovative Verbindung von Spiel und Serie. In einem Moment siehst du zu, wie die Moderatoren einen unmöglichen Versuch wagen... und im nächsten Moment sitzt du selbst am Steuer - gleiches Auto, gleicher Schauplatz, die gleiche Chance, spektakulär zu scheitern. Der Saison-Pass für The Grand Tour Game kommt mit der ersten Episode aus jeder der ersten beiden Staffeln. Neue Episoden gibt es wöchentlich ab Veröffentlichung der dritten Staffel, mit den Autos, Schauplätzen und Überraschungen aus der jeweils aktuellen Episode. Damit nimmt der Spaß nach der Sendung kein Ende - sondern geht erst richtig los."Letztes aktuelles Video: Seamless Transitions