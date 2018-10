Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft: Erstes DLC-Kapitel "Der Raubüberfall" verfügbar - 4Players.de

Heute wird mit Marvel's Spider-Man: Der Raubüberfall das erste Kapitel der dreiteiligen DLC-Reihe Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft (Preis: 19,99 Euro) erscheinen. "Der Raubüberfall" kostet einzeln 7,99 Euro."Im ersten Teil der zusammenhängenden Story von Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft werden Spider-Man und Mary Jane in einen Raubüberfall in einem Kunstmuseum verwickelt. Dabei treffen sie auf auf Peter Parkers alte Flamme Felicia Hardy, auch bekannt unter dem Namen Black Cat, die für Turbulenzen in Peters Doppelleben und für neue Story-Missionen sorgen wird." Die anderen beiden Add-ons/Kapitel sollen noch in diesem Jahr folgen.Letztes aktuelles Video: The Heist DLC