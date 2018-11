Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft: Zweites DLC-Kapitel "Revierkämpfe" angekündigt - 4Players.de

Marvel's Spider-Man: Revierkämpfe (Turf Wars) wird am 20. November 2018 für Marvel's Spider-Man auf der PlayStation 4 erscheinen. Es ist das zweite Kapitel aus der DLC-Reihe Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft (Season Pass).In der Download-Erweiterung muss Spider-Man den Kampf zwischen der Maggia-Verbrecherfamilie und dem Bandenführer Hammerhead um New York beenden. Spider-Man und Yuri Watanabe müssen sich zusammenschließen, um der Gewalt ein Ende zu setzen, die in den Straßen der Stadt ausgebrochen ist.Neue Story-Missionen, Basen/Stützpunkte, Verbrechen, Herausforderungen und Trophäen werden versprochen. Drei weitere Anzüge sind dabei: Spider-Armor MKI, Spider-Clan und Iron Spider Armor.Letztes aktuelles Video: Turf Wars - DLC 2 Teaser